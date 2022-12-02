CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü Vodafone Park'ta ağırlıyor.
CANLI: 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
FATİH KARAGÜMRÜK: 0
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Muleka, Dele Alli, Redmond, Cenk.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Efecan Mızrakçı, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.
CANLI: 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
FATİH KARAGÜMRÜK: 0
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Muleka, Dele Alli, Redmond, Cenk.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Efecan Mızrakçı, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.
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