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CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük
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02 Aralık 2022 18:03
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü Vodafone Park'ta ağırlıyor.

CANLI: 1. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 0
FATİH KARAGÜMRÜK: 0

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Muleka, Dele Alli, Redmond, Cenk.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Efecan Mızrakçı, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.



 

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