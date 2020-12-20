CANLI: Beşiktaş - Erzurumspor

Beşiktaş - Erzurumspor maçı sonrası gelişmeleri anlık olarak aktarıyoruz

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Erzurumspor
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20 Aralık 2020 21:05
Beşikta'ın Erzurumspor'u 4-0 yendiği maçın ardından yaşanan tüm gelişmeleri canlı olarak Sporx Twitter hesabından da takip edebilirsiniz.



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