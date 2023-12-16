CANLI: Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.
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HASAN ARAT
Hasan Arat: "Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak."
Hasan Arat: "3 Aralık'ta tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi, bitmiştir artık. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır."
Hasan Arat: "Beşiktaş, seçimde büyüklüğünü tüm Türkiye'ye gösterdi. İki aday için de tezahüratlar yapıldı. Bundan sonra Beşiktaş'ı yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bizim yönetimimizde 6 tane divan üyemiz var. 4 bine yakın divan üyemiz var, bugün 319 kişi hazirun. Bu olmaz, bunun artması lazım."
Hasan Arat: "Biz şeffaf olacağız. Bütün kira kontratları, bütün anlaşmalar ne varsa her şey Denetim Kurulu'na verilecek. Mazbatamızı almamızın üzerinden 11 gün geçti. Türkiye'de hiçbir yönetim kurulu, 11 gün içinde divana çıkmamıştır herhalde. Kulübümüzde seçimden sonra devir teslim yapılmadı, bu iyi bir şey değil. Beşiktaş 120 yıllık bir kulüp. Bizden sonraki arkadaşlar buna dikkat etsin, kulübü zedeliyor."
Hasan Arat: "Beşiktaş hem sahada hem yönetimde kendi kültürüne dönecek. Derbi maçından sonra tarihimizde ilk defa tüm satış bilgilerini taraftarımıza açtık. Camiamızdan tam not alan bu kararı sürdüreceğiz."
"KADRO DIŞI KALANLAR GEREKENİ YAPACAK"
Hasan Arat: "Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor."
"JOSEF'İ HATIRLAYIN"
Hasan Arat: "Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle izledik. Hatırlayın, Josef de Souza arkadaşını bir taraftar saldırısından kurtarmak isterken ceza almıştı. O gün Josef'in yaptığı uyarılar ne yazık ki gerçek oldu."
Hasan Arat: "Yönetim kurulu olarak altyapı politikalarımıza devam edeceğiz. Gençlerimizin Lugano karşısındaki performansını büyük bir gururla izledik."
Hasan Arat: "Anıtkabir ziyaretimize tüm Beşiktaşlılar'ı davet ediyorum. En büyük Beşiktaşlı'nın huzuruna çıkacağız."
Hasan Arat: "Her gün yeni bir isimle anlaştırıyorlar bizi. Basın mensuplarına saygı duyuyoruz ancak bizden duymadıkça bir habere inanmayın."
Hasan Arat: "Cumhuriyetin 100. yılında özel bir forma tasarlıyoruz. Yılbaşından önce satışa sunulacak. Formanın satışa sunulacağı günü ilerleyen günlerde duyuracağız."
Hasan Arat: "Biz ayağa kalkmayı biliriz, moralinizi sakın bozmayın. Üzülmeyin. Değerli Beşiktaşlılar, bu büyük kulübe ilk adımımı attığımdan bu yana 46 yıl geçti. Bugün burada başkan olarak bulunuyorum. Hayallerimin gerçekleşmesine imkan veren herkese şükranlarımı sunuyorum."
Beşiktaş Kulübü'nün borcu 8.282.243.263 TL olarak açıklandı.
Tevfik Yamantürk: "Seçim süreci içinde gerek Hasan Arat'ın gerek de Serdal Adalı'nın gösterdiği tutum beni umutlandırdı ve sevindirdi. İnşallah bu gelecek nesillere örnek olur. Her ikisine de bundan dolayı teşekkür ediyorum."
Tevfik Yamantürk: "Artık bu borcu parayla ödeyemezsiniz. Bu borcu ancak işini iyi yapan insanlar ile ödeyebilirsiniz."
CÜNEYT SEZGİN
Cüneyt Sezgin: "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi camiamızla şeffaf bir iletişim politikası izlemek için adımlar attık ve mesleğinde duayen olan Okay Karacan'ı göreve getirdik."
Cüneyt Sezgin: "Kulübümüzün tüm idari kadrolarının yanı sıra, tüm kurullarımızı ziyaret ettik. Divan Kurulumuz iade-i ziyarette bulundu."
Cüneyt Sezgin: "Başkanımız, tüm raporların, kontratların ve dökümanların eksiksiz bir şekilde Denetim Kurulumuz ile paylaşılmasını istedi."
Cüneyt Sezgin: "23 Aralık günü Ankara'da Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Tüm camiamız bu ziyaretimizde davetlidir."
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HASAN ARAT
Hasan Arat: "Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak."
Hasan Arat: "3 Aralık'ta tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi, bitmiştir artık. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır."
Hasan Arat: "Beşiktaş, seçimde büyüklüğünü tüm Türkiye'ye gösterdi. İki aday için de tezahüratlar yapıldı. Bundan sonra Beşiktaş'ı yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bizim yönetimimizde 6 tane divan üyemiz var. 4 bine yakın divan üyemiz var, bugün 319 kişi hazirun. Bu olmaz, bunun artması lazım."
Hasan Arat: "Biz şeffaf olacağız. Bütün kira kontratları, bütün anlaşmalar ne varsa her şey Denetim Kurulu'na verilecek. Mazbatamızı almamızın üzerinden 11 gün geçti. Türkiye'de hiçbir yönetim kurulu, 11 gün içinde divana çıkmamıştır herhalde. Kulübümüzde seçimden sonra devir teslim yapılmadı, bu iyi bir şey değil. Beşiktaş 120 yıllık bir kulüp. Bizden sonraki arkadaşlar buna dikkat etsin, kulübü zedeliyor."
Hasan Arat: "Beşiktaş hem sahada hem yönetimde kendi kültürüne dönecek. Derbi maçından sonra tarihimizde ilk defa tüm satış bilgilerini taraftarımıza açtık. Camiamızdan tam not alan bu kararı sürdüreceğiz."
"KADRO DIŞI KALANLAR GEREKENİ YAPACAK"
Hasan Arat: "Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor."
"JOSEF'İ HATIRLAYIN"
Hasan Arat: "Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle izledik. Hatırlayın, Josef de Souza arkadaşını bir taraftar saldırısından kurtarmak isterken ceza almıştı. O gün Josef'in yaptığı uyarılar ne yazık ki gerçek oldu."
Hasan Arat: "Yönetim kurulu olarak altyapı politikalarımıza devam edeceğiz. Gençlerimizin Lugano karşısındaki performansını büyük bir gururla izledik."
Hasan Arat: "Anıtkabir ziyaretimize tüm Beşiktaşlılar'ı davet ediyorum. En büyük Beşiktaşlı'nın huzuruna çıkacağız."
Hasan Arat: "Her gün yeni bir isimle anlaştırıyorlar bizi. Basın mensuplarına saygı duyuyoruz ancak bizden duymadıkça bir habere inanmayın."
Hasan Arat: "Cumhuriyetin 100. yılında özel bir forma tasarlıyoruz. Yılbaşından önce satışa sunulacak. Formanın satışa sunulacağı günü ilerleyen günlerde duyuracağız."
Hasan Arat: "Biz ayağa kalkmayı biliriz, moralinizi sakın bozmayın. Üzülmeyin. Değerli Beşiktaşlılar, bu büyük kulübe ilk adımımı attığımdan bu yana 46 yıl geçti. Bugün burada başkan olarak bulunuyorum. Hayallerimin gerçekleşmesine imkan veren herkese şükranlarımı sunuyorum."
Beşiktaş Kulübü'nün borcu 8.282.243.263 TL olarak açıklandı.
Tevfik Yamantürk: "Seçim süreci içinde gerek Hasan Arat'ın gerek de Serdal Adalı'nın gösterdiği tutum beni umutlandırdı ve sevindirdi. İnşallah bu gelecek nesillere örnek olur. Her ikisine de bundan dolayı teşekkür ediyorum."
Tevfik Yamantürk: "Artık bu borcu parayla ödeyemezsiniz. Bu borcu ancak işini iyi yapan insanlar ile ödeyebilirsiniz."
CÜNEYT SEZGİN
Cüneyt Sezgin: "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi camiamızla şeffaf bir iletişim politikası izlemek için adımlar attık ve mesleğinde duayen olan Okay Karacan'ı göreve getirdik."
Cüneyt Sezgin: "Kulübümüzün tüm idari kadrolarının yanı sıra, tüm kurullarımızı ziyaret ettik. Divan Kurulumuz iade-i ziyarette bulundu."
Cüneyt Sezgin: "Başkanımız, tüm raporların, kontratların ve dökümanların eksiksiz bir şekilde Denetim Kurulumuz ile paylaşılmasını istedi."
Cüneyt Sezgin: "23 Aralık günü Ankara'da Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Tüm camiamız bu ziyaretimizde davetlidir."