Yeni sezon öncesi Almanya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Augsburg ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: İKİNCİ DEVRE
BEŞİKTAŞ: 1 | GOL: 42'Muleka
AUGSBURG:0
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İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka.
Augsburg: Dahmen, Dorsch, Pfeiffer, Winther, Pedersen, Maier, Jensen, Breithaupt, Vargas, Beljo, Malone
CANLI: İKİNCİ DEVRE
BEŞİKTAŞ: 1 | GOL: 42'Muleka
AUGSBURG:0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka.
Augsburg: Dahmen, Dorsch, Pfeiffer, Winther, Pedersen, Maier, Jensen, Breithaupt, Vargas, Beljo, Malone