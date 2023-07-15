CANLI | Beşiktaş - Augsburg

Beşiktaş, hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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CANLI | Beşiktaş - Augsburg
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15 Temmuz 2023 15:22
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 17:05
Yeni sezon öncesi Almanya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: İKİNCİ DEVRE

BEŞİKTAŞ: 1 | GOL: 42'Muleka
AUGSBURG:0

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İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka.

Augsburg: Dahmen, Dorsch, Pfeiffer, Winther, Pedersen, Maier, Jensen, Breithaupt, Vargas, Beljo, Malone

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