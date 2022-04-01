CANLI: Beşiktaş antrenmanı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştiriyor.
Vodafone Park'ta saat 18.15'te başlayan antrenmanı 10 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar takip ediyor.
CANLI:
Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, antrenmanı kenardan takip ediyor
Beşiktaş Takımı, toplu halde tribüne giderek 3'lü çektirdi
Önce Domagoj Vida, ardından Josef de Souza, tribünlere gidip yumruk şov yaptı.
Beşiktaş tribünleri, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve 3'lü çektirdi
Valerien Ismael, taraftarların olduğu tribüne gidip, fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'i, siyah-beyazlı taraftarlar 3'lü ile karşıladı.
1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ
Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.
YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ
Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.
Vodafone Park'ta saat 18.15'te başlayan antrenmanı 10 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar takip ediyor.
CANLI:
Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, antrenmanı kenardan takip ediyor
Beşiktaş Takımı, toplu halde tribüne giderek 3'lü çektirdi
Önce Domagoj Vida, ardından Josef de Souza, tribünlere gidip yumruk şov yaptı.
Beşiktaş tribünleri, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve 3'lü çektirdi
Valerien Ismael, taraftarların olduğu tribüne gidip, fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'i, siyah-beyazlı taraftarlar 3'lü ile karşıladı.
1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ
Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.
YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ
Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.