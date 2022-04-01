CANLI: Beşiktaş antrenmanı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştiriyor.



Vodafone Park'ta saat 18.15'te başlayan antrenmanı 10 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar takip ediyor.



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Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, antrenmanı kenardan takip ediyor



Beşiktaş Takımı, toplu halde tribüne giderek 3'lü çektirdi



Önce Domagoj Vida, ardından Josef de Souza, tribünlere gidip yumruk şov yaptı.



Beşiktaş tribünleri, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve 3'lü çektirdi



Valerien Ismael, taraftarların olduğu tribüne gidip, fotoğraf çektirdi.



Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'i, siyah-beyazlı taraftarlar 3'lü ile karşıladı.



1 TL'LİK BİLETLERE BÜYÜK İLGİ



Sembolik olarak 1 TL'den satışa çıkarılan biletler ilk etapta sadece kapalı tribün içindi. Siyah-beyazlı futbolseverler 9 bin bileti kısa sürede tüketmesi üzerine kale arkası tribünleri de açıldı.



YALÇIN'A 25 BİN KİŞİ GELMİŞTİ



Beşiktaş daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmış, deneyimli hoca, taraftardan aldığı bu destekle Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandırırken Süper Kupa'nın da yolunu açmıştı.





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