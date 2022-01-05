CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor Katar'da karşı karşıya geliyor.

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CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor
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05 Ocak 2022 21:47
TFF tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geliyor.

CANLI (2. DEVRE)

BEŞİKTAŞ: 1
ANTALYASPOR: 0

GOL: 33' Atiba Hutchinson

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.



Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha




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