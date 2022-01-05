CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

TFF tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geliyor.
CANLI (2. DEVRE)
BEŞİKTAŞ: 1
ANTALYASPOR: 0
GOL: 33' Atiba Hutchinson
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha
CANLI (2. DEVRE)
BEŞİKTAŞ: 1
ANTALYASPOR: 0
GOL: 33' Atiba Hutchinson
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha