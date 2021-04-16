CANLI Beşiktaş Ankaragücü maçı İZLE, BJK A.Gücü şifresiz izle

Canlı Beşiktaş Ankaragücü beIN Sports izleme linki! Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak. Beşiktaş - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.MKE Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları süren Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Vincent Aboubakar maç kadrosunda yer almıyor.Ankaragücü'nde tedavileri süren Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Saba Lobjanidze ile Torgeir Börven'nin karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Endri Çekici ise kart cezalısı.Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 104. lig mücadelesine çıkacak.İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2'lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul'da son olarak 2001-2002'de 2-1 yenmeyi başardı.Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.Geçen sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.