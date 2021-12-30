Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Altay'ı konuk ediyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayadı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Beşiktaş - Altay maçını A Spor canlı yayınlıyor
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.
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CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ 0-0 ALTAY
İLK 11'LER
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Serdar, Montero, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, Batshuayi
Altay
Cihan, Naderi, Björkander, Ceyhun, Cebrail, Thiam, Zeki, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Ahmed Rayan
Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu
Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.
Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başladı
Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.
Altay 5. Tur'a nasıl geldi?
Beşiktaş'ın rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.
Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayadı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Beşiktaş - Altay maçını A Spor canlı yayınlıyor
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR (TIKLAYIN)
CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ 0-0 ALTAY
İLK 11'LER
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Serdar, Montero, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, Batshuayi
Altay
Cihan, Naderi, Björkander, Ceyhun, Cebrail, Thiam, Zeki, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Ahmed Rayan
Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu
Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.
Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başladı
Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.
Altay 5. Tur'a nasıl geldi?
Beşiktaş'ın rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.
Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.