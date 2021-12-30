CANLI: Beşiktaş - Altay

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Beşiktaş - Altay
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30 Aralık 2021 07:44
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Altay'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayadı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Beşiktaş - Altay maçını A Spor canlı yayınlıyor

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

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CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ 0-0 ALTAY

İLK 11'LER

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Serdar, Montero, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, Batshuayi



Altay
Cihan, Naderi, Björkander, Ceyhun, Cebrail, Thiam, Zeki, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Ahmed Rayan



Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başladı

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Altay 5. Tur'a nasıl geldi?

Beşiktaş'ın rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.


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