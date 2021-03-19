CANLI: Bayern Münih - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Bayern Münih ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Bayern Münih - Anadolu Efes
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19 Mart 2021 05:52
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya geliyor.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'ndaki mücadele TSİ 22.30'da başladı.

BAYERN MÜNİH: 12
ANADOLU EFES: 18

*İlk çeyrek oynanıyor...

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THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 18 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 74-71 kazanmıştı.



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