Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 9. haftasında İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başladı.
BASKONIA: 33
FENERBAHÇE: 28
*İkinci çeyrek oynanıyor...
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FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU
Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.
TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.
Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başladı.
BASKONIA: 33
FENERBAHÇE: 28
*İkinci çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU
Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.
TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.