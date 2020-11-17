CANLI: Baskonia - Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Baskonia ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Baskonia - Fenerbahçe Beko
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17 Kasım 2020 22:25
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 9. haftasında İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başladı.

BASKONIA: 33
FENERBAHÇE: 28

*İkinci çeyrek oynanıyor...

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Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.




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