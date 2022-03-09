Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Buesa Arena'da oynanan mücadele, TSİ 23.00'te başladı. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
CANLI SKOR:
3. PERİYOT
BASKONIA: 40
ANADOLU EFES: 46
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Buesa Arena'da oynanan mücadele, TSİ 23.00'te başladı. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
CANLI SKOR:
3. PERİYOT
BASKONIA: 40
ANADOLU EFES: 46
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!