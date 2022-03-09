CANLI: Baskonia - Anadolu Efes

THY Euroleague'in 20. hafta erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Baskonia - Anadolu Efes
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08 Mart 2022 09:18
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Buesa Arena'da oynanan mücadele, TSİ 23.00'te başladı. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR:

3. PERİYOT

BASKONIA: 40

ANADOLU EFES: 46

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