CANLI: Baskonia - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında TD Systems Baskonia'ya konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Baskonia - Anadolu Efes
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01 Nisan 2021 19:52
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında perşembe günü deplasmanda TD Systems Baskonia ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 

BASKONIA: 45

A. EFES: 46

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. TD Systems Baskonia ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 maçın 10'unda galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 77-59 mağlup olmuştu.



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