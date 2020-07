CANLI: Başakşehir şampiyonluğu kutluyor

KUTLAMALARDAN EN ÖZEL GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, şampiyonluk kupasını almak için üst açık otobüsle İstanbul turu atmasının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ayak bastı.Sporx.com olarak Başakşehir'in şampiyonluk coşkusunu sizlere aktarıyoruz. Sayfada yaşanan tüm içerikleri sürekli yenilemek için dokun!

- DJ performansı- Fettah Can- Murat Dalkılıç- Hande Yener- Serdar Ortaç- Kupa töreni başlangıcı"Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz""Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik""Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün""Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz""Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım""Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç""Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik.""4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."