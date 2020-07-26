CANLI: Başakşehir şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, şampiyonluk kupasını almak için üst açık otobüsle İstanbul turu atmasının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'na ayak bastı.
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20:00 - DJ performansı
20:30 - Fettah Can
20:40 - Murat Dalkılıç
20:50 - Hande Yener
21:00 - Serdar Ortaç
21:20 - Kupa töreni başlangıcı
Alexandru Epureanu: "Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"
Robinho: "Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"
Danijel Aleksic: "Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik"
Elia: "Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün"
Demba Ba: "Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz"
Mert Günok: "Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"
İrfan Can Kahveci: "Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım"
Edin Visca: "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç"
Aziz Behich: "Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik."
Gökhan İnler: "4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."
KUTLAMALARDAN EN ÖZEL GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN...
Sporx.com olarak Başakşehir'in şampiyonluk coşkusunu sizlere aktarıyoruz. Sayfada yaşanan tüm içerikleri sürekli yenilemek için dokun!
20:00 - DJ performansı
20:30 - Fettah Can
20:40 - Murat Dalkılıç
20:50 - Hande Yener
21:00 - Serdar Ortaç
21:20 - Kupa töreni başlangıcı
Alexandru Epureanu: "Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"
Robinho: "Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"
Danijel Aleksic: "Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik"
Elia: "Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün"
Demba Ba: "Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz"
Mert Günok: "Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"
İrfan Can Kahveci: "Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım"
Edin Visca: "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç"
Aziz Behich: "Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik."
Gökhan İnler: "4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."
KUTLAMALARDAN EN ÖZEL GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN...