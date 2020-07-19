CANLI Başakşehir Kayserispor maçı şifresiz İZLE (Süper Lig 33. Hafta)

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19 Temmuz 2020 22:06
CANLI Başakşehir Kayserispor maçı şifresiz İZLE (Süper Lig 33. Hafta)
Canlı beIN Sports 3 Başakşehir Kayserispor şifresiz yayını izle! Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA





BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Başakşehir ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

KAYSERİSPOR'UN İLK 11'İ:  Lung, Yasir, Rienstra, Sapunaru, Lopes, Pedro Henrique, Gustavo, Djedje, Aksel, Hasan Hüseyin, Kravets

- Altıncı farklı şampiyon olabilir

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak. 

Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

- En fazla Galatasaray şampiyon oldu

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

- İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

- Medipol Başakşehir'de hedef 3 kupa 

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor. 

Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.  

Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI



Şampiyonluk, Medipol Başakşehir'in kasasını dolduracak

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.

Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.

- Gelir kalemleri

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazandığı takdirde toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.

Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.

Lig yarışında ipi göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak. 

UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak. 

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak. 

Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.




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