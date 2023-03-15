CANLI| Başakşehir - Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geliyor.
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CANLI SKOR:
BAŞAKŞEHİR: 0
GENT: 2 (31' 32' Orban)
(1. YARI OYNANIYOR)
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11'ler
Başakşehir
Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.
Gent
Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.
Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
CANLI SKOR:
BAŞAKŞEHİR: 0
GENT: 2 (31' 32' Orban)
(1. YARI OYNANIYOR)
Canlı skorlar için tıklayın
11'ler
Başakşehir
Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.
Gent
Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.
Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.
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