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CANLI | Başakşehir - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 23. haftasında lider giren Medipol Başakşehir, haftanın son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Başakşehir - Gençlerbirliği
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26 Şubat 2018 20:03
Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. 

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Palitsevich, Scekic, Claro, Manu, Khalili, Aydın, Sessegnon, Jailton

İLK YARI OYNANIYOR 

BAŞAKŞEHİR: 0

GENÇLERBİRLİĞİ: 0


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