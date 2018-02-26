CANLI | Başakşehir - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Palitsevich, Scekic, Claro, Manu, Khalili, Aydın, Sessegnon, Jailton
İLK YARI OYNANIYOR
BAŞAKŞEHİR: 0
GENÇLERBİRLİĞİ: 0
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Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Palitsevich, Scekic, Claro, Manu, Khalili, Aydın, Sessegnon, Jailton
İLK YARI OYNANIYOR
BAŞAKŞEHİR: 0
GENÇLERBİRLİĞİ: 0
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın