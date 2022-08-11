CANLI: Başakşehir - Breidablik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımını konuk ediyor.
CANLI / 1.DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
BREIDABLIK: 0
11'ler
Başakşehir
Volkan, Şener, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Breidablik
Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.
CANLI / 1.DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
BREIDABLIK: 0
11'ler
Başakşehir
Volkan, Şener, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Breidablik
Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.
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