CANLI: Başakşehir - Breidablik

Konferans Ligi 3. Tur rövanş maçında Başakşehir, sahasında Breidablik'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Başakşehir - Breidablik
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11 Ağustos 2022 20:41
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımını konuk ediyor.

CANLI / 1.DEVRE

BAŞAKŞEHİR: 0
BREIDABLIK: 0

11'ler

Başakşehir
Volkan, Şener, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Breidablik
Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.




 

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