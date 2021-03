CANLI Başakşehir Beşiktaş maçı İZLE

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. pic.twitter.com/TpyEh4RW9q



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

Ahmet Çakar: "Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler" https://t.co/NAwB2BkMlH



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Başakşehir - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir'de Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart sınırındaki isimler.İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.Ligde üst üste 10 maçta galibiyete hasret kalan Başakşehir, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında galibiyete uzandı ve nefes aldı. İstanbul ekibinde moraller yerine gelirken, teknik direktör Aykut Kocaman da hem ligde hem de kupada üst üste oynayacakları Beşiktaş karşılaşmalarını işaret etti. Oyuncularıyla kritik maç öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, "Üst üste oynayacağımız 2 Beşiktaş maçı bizim özgüvenimizi yeniden kazanmamız için önemli olacak. Lideri önce ligde sonra kupada devirirsek, yeniden ayağa kalkarız ve neden herkese şampiyon olduğumuzu ispatlamış oluruz" ifadelerini kullandı.Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 4 iç saha maçında rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Başakşehir, Kara Kartal'ı ağırladığı son 4 maçın tamamını kazanmayı başardı. Ayrıca İstanbul ekibi, bu karşılaşmaların 3'ünde rakibinin tek bir gol atmasına bile izin vermedi.Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın karşısına yeni bir rakip daha çıktı. Portekiz temsilcisi Sporting'den kiralanan Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın 4 milyon euro teklif ettiği haberlerinin ardından, Lazio'nun da Rosier için devreye girdiği ve Sporting'e 7 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak Fransız yıldızın kalmak istediğini siyah-beyazlı yöneticilere söylediği ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.Fotomaç yazarı Sinan Vardar, şampiyonluk yarışında lider konumunda olan Beşiktaş'ın, Başakşehir'le oynayacağı kritik maç öncesinde bir yazı kaleme aldı. İşte Vardar'ın değerlendirmeleri... Beşiktaş, bugün çok önemli bir maça çıkacak. Tabii ki, son şampiyon Başakşehir maçı kolay olmayacak. Şampiyonluk yarışı yeni başlıyor. Bir maç eksiği olmasına rağmen ligde liderlik koltuğunda oturan Kara Kartal, şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi... Bazıları şiddetli itiraz etse de futbola 50 yılını vermiş olan bendeniz bunu aylar önce görmüş ve üstüne basa basa belirtmiştim. Ama futbolda dün yok bugün var. Zorlu patikalar aşıldı ama denize ulaşmak için daha yol uzun... Teknik Direktör Sergen Hoca'nın takıma güven aşılaması ve her fırsatta oyuncularıyla gurur duyduğunu söylemesi çok doğru bir yaklaşım. Şu ana kadar Sergen Yalçın 10 puanlık bir performans gösterdi. Bu başarıda; başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin takıma verdikleri destek de çok önemli. Zaman zaman çok eleştirilse de uzun lig maratonunda Sergen Yalçın'ın rotasyona girmesini çok doğru buluyorum. Cenk Tosun'un takıma katılması da çok büyük artı olacak. Kim derdi ki, sezon başında yerden yere vurulan Welinton'un performansı seviyelere çıkacak? Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğu, kulübün geleceği açısından çok değerli olacak. Kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması maddi yönden çok önemli ekonomik bir rahatlama sağlayacaktır. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz gün; bundan sonra az ve öz transfer yapacaklarını, özkaynak düzeniyle kulübü başarıyı hedeflediklerini açıklaması beni daha da heyecanlandırdı. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte Necip, İşte Rıdvan, işte Ersin... Azad Demir ve Egemen Tutar gibi genç yıldızlar da geliyor. Beşiktaş iyi bir altyapı projesi ve geleceği parlak genç yetenek transferleriyle hem uzun yıllar şampiyonluklara ambargo koyabilir, hem de futbolcu satışlarıyla Avrupa'nın kıskandığı bir kulüp haline gelebilir. Bakın Porto... Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi adını çeyrek finale yazdırdı. Hem üretiyorlar hem de kazanıyorlar. Beşiktaş'ın da rotası bu doğru yol olmalı.Süper Lig'deki iki maçtan alınacak galibiyet için ayrı, Türkiye Kupası'nda finale kalınması durumunda ekstra bir prim verilmesine karar verildi. Ahmet Nur Çebi'nin primin ne kadar olacağını söylemese de "Bu maçlar üçte üç galibiyet alın, hepinizi memnun edecek bir prim alacaksınız" dediği öğrenildi. Başkan Çebi, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vadetmişti. 3'te 3 yapıp Alanyaspor karşısına çıkan siyah-beyazlılar 9 puanda kaldıkları için 25 bin dolar'lık primle yetinmek zorunda kalmışlardı.Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik maçı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Beşiktaş'la ilgili sözleri... Beşiktaş; Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan alırsa şampiyonluk kelimesinin kaç harfini yazabiliriz? Hepsini yazarız... Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler. Benim görevim rezillikleri söylemek ve hiçbir takımın hakkının yenmemesini kendi çapımda sağlamak. Her kim ki Beşiktaş'ın haklı mücadelesinde onları boğmaya kalkarsa karşılarında benim gibi insanları bulurlar. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü yönettiği B.Dortmund-Sevilla maçından sonra bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçına atandı. İki haftadır VAR'daki kararları çok eleştiriliyor. Bu atama için ne dersiniz? Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor...Son 3 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kara Kartal'ın golcüsü Vincent Aboubakar, ortaya koyduğu futbol ile parmak ısırtıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı öncesinde de idmanlarda en çok dikkat çeken isimdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen 29 yaşındaki santrfor, Turuncu-Lacivertliler karşısında takımının yine en büyük kozu olacak. Aboubakar, atacağı gol ve gollerle takımına şampiyonluk yolunda destek vermek istiyor.Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Cyle Larin'i sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Kanadalı golcü için 10-15 Milyon Euro arasında bir bonservis bedeli elde etmeyi düşünürken, dikkat çeken bir transfer itirafı geldi. Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir performans gösteren Cyle Larin için devre arasında transfer teklifi aldıklarını açıkladı. Mesut Urgancılar, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Alibon'ın Cyle Larin için resmi teklif yaptığını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetici, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Devre arasında Larin'e teklif geldi; fakat futbolcumuz Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi. West Brom Albion, Larin için Ocak ayında bize resmi teklif verdi." ifadelerini kullandı.İki ekip Süper Lig'de 25 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 6 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 29 golüne, turuncu-lacivertli ekip 30 golle yanıt verdi.Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Rakibi karşısında 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 gol atarken, Medipol Başakşehir 12 kez fileleri havalandırdı.