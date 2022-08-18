CANLI: Başakşehir - Antwerp

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor.



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BAŞAKŞEHİR: 0

ROYAL ANTWERP: 0



İLK 11'LER



Başakşehir: Volkan; Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali; Mahmut, Biglia, Berkay; Chouiar, Okaka, Serdar



Royal Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines; Gerkens, Nainggolan, Yussuf; Almeida, Frey, Ekkelenkamp.



Eksikler



İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.



Antwerp'de ise Vincent Janssen cezası, Anthony Valencia ve Viktor Fischer sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.





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