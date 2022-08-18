CANLI: Başakşehir - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Başakşehir, Antwerp ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Başakşehir - Antwerp
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18 Ağustos 2022 20:46
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor.

CANLI / DEVRE ARASI

BAŞAKŞEHİR: 0
ROYAL ANTWERP: 0

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan; Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali; Mahmut, Biglia, Berkay; Chouiar, Okaka, Serdar

Royal Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines; Gerkens, Nainggolan, Yussuf; Almeida, Frey, Ekkelenkamp.

Eksikler

İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Antwerp'de ise Vincent Janssen cezası, Anthony Valencia ve Viktor Fischer sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

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