CANLI | Başakşehir - Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Başakşehir - Ankaragücü
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04 Mayıs 2023 20:27
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

CANLI | 1. DEVRE 

BAŞAKŞEHİR: 0
MKE ANKARAGÜCÜ: 0

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe.

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