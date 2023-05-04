CANLI | Başakşehir - Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
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BAŞAKŞEHİR: 0
MKE ANKARAGÜCÜ: 0
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe.
CANLI | 1. DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
MKE ANKARAGÜCÜ: 0
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe.
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