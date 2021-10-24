CANLI Barcelona Real Madrid maçı İZLE

La Liga'nın zirvesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Messi'nin gidişinin ardından hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıpları yaşayan Barcelona, zorlu Real Madrid maçından 3 puan alarak güven tazelemek istiyor.

24 Ekim 2021 17:14
CANLI Barcelona Real Madrid maçı İZLE
El Clasico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle! İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde dev çarpışma gerçekleşecek ve El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.

BARCELONA REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


Sezonun girişinde kriz yaşayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor. 8 maçta 15 puan toplayan Barça, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
İlk 6 maçında 5 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçında 5 puan kaybeden Real Madrid ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.

Geçen sezon Real Madrid Barcelona'yı deplasmanda 3-1, evinde ise 2-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

BARCELONA
Ter Stegen; Roberto, Pique, Eric Garcia, Alba; Gavi, Sergio Busquets, de Jong; Dest, Fati, Depay.

REAL MADRID
Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema

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