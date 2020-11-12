CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko
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12 Kasım 2020 22:59
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşılaşıyor.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

BARCELONA: 51
FENERBAHÇE: 29

*Devre arası...

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