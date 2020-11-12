Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşılaşıyor.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.
BARCELONA: 51
FENERBAHÇE: 29
*Devre arası...
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Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.
BARCELONA: 51
FENERBAHÇE: 29
*Devre arası...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!