CANLI: Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nın finalinde Reggio Emilia'yı konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia
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27 Nisan 2022 19:54
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşıyor.

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 58
REGGIO EMILIA: 48

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Bahçeşehir Koleji, finalin ilk ayağında rakibini deplasmanda 72-69 mağlup etmişti. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.





 
 
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