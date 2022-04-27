CANLI: Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşıyor.
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 58
REGGIO EMILIA: 48
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Bahçeşehir Koleji, finalin ilk ayağında rakibini deplasmanda 72-69 mağlup etmişti. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.
CANLI
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 58
REGGIO EMILIA: 48
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Bahçeşehir Koleji, finalin ilk ayağında rakibini deplasmanda 72-69 mağlup etmişti. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.