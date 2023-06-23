CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
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İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları;
"5 YILDIR BAŞVURUMUZ TFF'DE BEKLİYOR"
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "Yaklaşık iki yıldır, 5 yıldız başvurumuz TFF'de bekliyor. TFF'nin bir komisyon ile rapor hazırlatacağı ve bu raporu komisyona sunup, sonlandıracağı şeklinde. Umarım efsane isimlerin başarıları, bu şekilde tescillenmiş olur."
"FENERBAHÇE İLE İLİŞKİMİ KESTİM"
AZİZ YILDIRIM: "Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.
"F.BAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"
Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.
"YERİNE BİRİNİ KOYAMADILAR MI?"
Habertürk'e çıkacaktım, Mehmet Akif hastalandı. Yerine birini koyamadılar mı? Bir komplo teorisi ortaya atıldı ama inanmak istemiyorum.
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SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları;
"5 YILDIR BAŞVURUMUZ TFF'DE BEKLİYOR"
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "Yaklaşık iki yıldır, 5 yıldız başvurumuz TFF'de bekliyor. TFF'nin bir komisyon ile rapor hazırlatacağı ve bu raporu komisyona sunup, sonlandıracağı şeklinde. Umarım efsane isimlerin başarıları, bu şekilde tescillenmiş olur."
"FENERBAHÇE İLE İLİŞKİMİ KESTİM"
AZİZ YILDIRIM: "Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.
"F.BAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"
Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.
"YERİNE BİRİNİ KOYAMADILAR MI?"
Habertürk'e çıkacaktım, Mehmet Akif hastalandı. Yerine birini koyamadılar mı? Bir komplo teorisi ortaya atıldı ama inanmak istemiyorum.
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