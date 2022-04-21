CANLI: AX Armani Milan - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor.
1. PERİYOT
MILAN: 4
ANADOLU EFES: 6
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İtalya'da oynanan ilk maçı 64-48 kazanan son şampiyon Anadolu Efes'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1. PERİYOT
MILAN: 4
ANADOLU EFES: 6
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İtalya'da oynanan ilk maçı 64-48 kazanan son şampiyon Anadolu Efes'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.