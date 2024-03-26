CANLI: Avusturya - Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Avusturya - Türkiye
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26 Mart 2024 22:28
Son güncelleme 26 Mart 2024 23:34
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI: DEVRE ARASI

AVUSTURYA: 2/ 2' Xaver Sclager, 44' Gregoritsch

TÜRKİYE: 1/ 25' Hakan Çalhanoğlu (P)

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.
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