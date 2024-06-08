CANLI | Avrupa şampiyonluğu için sahadayız

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Milli Futbol Takımı, finale yükselme başarısı gösterdi. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına finali getiren goller, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli'den geldi.



İspanya ise yarı finalde İngiltere ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.





Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşıyor.Yarı finalde Polonya'yı 5-1 yenenAmpute