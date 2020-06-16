Canlı ATV izle online ATV izleme frekans bilgileri nedir

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin oynanacağı Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının da yayınlanacağı ATV'de sporseverler internetten canlı ve televiyzondan nasıl izleneceğini merak ediyorlar. ATV'yi canlı ve hd izlemek için, ATV'yi kesintisiz izlemek için ve ATV'nin frenkans bilgilerini öğrenmek için haberin detaylarını okuabilirsiniz.

16 Haziran 2020 21:48
Canlı ATV izle online ATV izleme frekans bilgileri nedir
ATV izlemek isteyenler buraya! Çeşitli dizileirn ve futbol maçlarının yayınlandığı televizyon kanalı ATV'nın 16 Haziran Salı günü yayınlayacağı programlar, ATV'nin gündüz ve akşam kuşağı, ATV kanalının yayın akışı burada!,

ATV yayın akışı burada! 16 Haziran Salı günü ATV yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik.

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Bugün ATV kimin?
2002 yılında ise kanal Ciner Grubu'na devredilmiş ve yayın hayatına bu şekilde devam etmiştir. 2007 yılında da Çalık Holding'in şirketlerinden biri olan Turkuvaz AŞ'ye satılmıştır.

Türkiye'de 90'lı yıllar da "devlet televizyonu" tekelinin Turgut Özal'ın girişimiyle kırılması ile devlete ait televizyon alanın özel kesime açılması sonrası birçok kanallı birlikte 9 Eylül 1992'de Satel (Sabah Televizyonu) adıyla Dinç Bilgin tarafından kurulmuş, şirket ismini Sabah ve Televizyon kelimesinden almıştır. Kanalın ilk anchorman'i Güneri Civaoğlu olmuştur. 12 Temmuz 1993 itibarıyla atv adıyla şimdiki ismiyle yayın yapmaktadır.

ATV, 90'lı yıllarda TRT, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle Mi Olacaktı, Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Prima TV, Kiss TV, Yeni TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün, Asabi, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Fotomaç gazeteleri, Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo Sport, Aktüel, Şamdan, Para, Sinema ve birçok dergileri ile Merkez Medya Grubu'nu oluşturuldu.

Tartışma programlarında çığır açan Siyaset Meydanı'nda 1994 yılında yayınlanan ilk sezonu atv'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

Mayıs 2005 yılında Ciner Grubu tarafından satın alındı. 1 Nisan 2007'de tarihi içlerinde Kanal 1 ve Sabah Gazetesi'nin de bulunduğu birçok televizyon kanalı ve gazeteye Merkez Medya Grubu iştirakleri dahil TMSF tarafından el konuldu. 2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah Gazetesi'nin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Halen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir. 2013 Aralık ayında Kalyon İnşaat sahibi olduğu Zirve Holding patronu Orhan Cemal Kalyoncu tarafından satıldı. Halen a2, a Haber, a Spor, a News, minikaGO, a Para, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo, Sabah Gazetesi, Yeni Asır Gazetesi, Takvim Gazetesi ve Fotomaç Gazetesi bünyesinde bulunmaktadır.

ATV, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

ATV frekansı:

–Türksat 4A: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–DFH network: 1. Kanal

–Türksat TKGS: 2. Kanal (HD), 670. Kanal (SD)

–D-Smart: 25. Kanal (SD/HD)

–Digitürk: 25. Kanal (SD), 325. Kanal (HD)

–Filbox: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–Kablo TV: S 7 (SD)

Teledünya: 7. Kanal (SD), 24. Kanal (SD)

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