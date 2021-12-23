CANLI: ASVEL - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşılaşıyor.
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.
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CANLI SKOR;
2. PERİYOT
ASVEL: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
2. PERİYOT
ASVEL: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46