CANLI: ASVEL - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: ASVEL - Fenerbahçe Beko
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23 Aralık 2021 23:12
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşılaşıyor.

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.

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CANLI SKOR;

2. PERİYOT

ASVEL: 40
FENERBAHÇE BEKO: 46


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