Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.
ASVEL 2-2 ANADOLU EFES
*İlk çeyrek oynanıyor...
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Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.
Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.
ASVEL 2-2 ANADOLU EFES
*İlk çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.