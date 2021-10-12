CANLI: ASVEL - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında LDLC ASVEL'e konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: ASVEL - Anadolu Efes
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12 Ekim 2021 20:57
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı. 

ASVEL 2-2 ANADOLU EFES

*İlk çeyrek oynanıyor...

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Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.


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