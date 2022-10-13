CANLI | AS Monaco - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşı karşıya geliyor.
CANLI | 3. ÇEYREK
AS MONACO: 42
ANADOLU EFES: 42
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EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yendi.
AS Monaco ise ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.
CANLI | 3. ÇEYREK
AS MONACO: 42
ANADOLU EFES: 42
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yendi.
AS Monaco ise ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.
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