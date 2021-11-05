CANLI: Anadolu Efes - Zenit

THY EuroLeague'de çıkışa geçmeye hazırlanan Anadolu Efes, evinde Zenit ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Zenit
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05 Kasım 2021 20:28
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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*İKİNCİ ÇEYREK

ANADOLU EFES: 27
ZENIT: 30


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