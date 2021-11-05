CANLI: Anadolu Efes - Zenit

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
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CANLI SKOR;
*İKİNCİ ÇEYREK
ANADOLU EFES: 27
ZENIT: 30
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
*İKİNCİ ÇEYREK
ANADOLU EFES: 27
ZENIT: 30