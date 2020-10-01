A.EFES: 10

ZENIT: 15

ANADOLU EFES 687. MAÇINA ÇIKTI

THY EuroLeague 2020-2021 sezonu açılış maçında Anadolu Efes, evinde Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor. 20:30'da başlayan mücadele Spor Sergi Sarayı'nda oynanıyor.Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıktı.Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.