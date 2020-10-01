CANLI | Anadolu Efes - Zenit

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in açılış maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Anadolu Efes - Zenit
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2020 20:30
THY EuroLeague 2020-2021 sezonu açılış maçında Anadolu Efes, evinde Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor. 20:30'da başlayan mücadele Spor Sergi Sarayı'nda oynanıyor.

A.EFES: 10
ZENIT: 15

*İkinci çeyrek oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

ANADOLU EFES 687. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için