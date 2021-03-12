Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES: 84
ZALGIRIS: 55
*4. çeyrek oynanıyor...
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Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.
Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.
ANADOLU EFES: 84
ZALGIRIS: 55
*4. çeyrek oynanıyor...
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Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.
Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.