CANLI | Anadolu Efes - Virtus Bologna

Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 24
VIRTUS BOLOGNA: 24
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
1.periyot: 24-24
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 24
VIRTUS BOLOGNA: 24
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
1.periyot: 24-24
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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