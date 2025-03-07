CANLI | Anadolu Efes - Virtus Bologna

Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Anadolu Efes - Virtus Bologna
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07 Mart 2025 20:30
Son güncelleme 07 Mart 2025 20:53
Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES: 24

VIRTUS BOLOGNA: 24

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

1.periyot: 24-24

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