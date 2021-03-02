CANLI: Anadolu Efes - Valencia

Anadolu Efes, Avrupa'daki 712. maçında Valencia Basket'i konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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CANLI: Anadolu Efes - Valencia
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02 Mart 2021 08:00
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başladı. 

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Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı. 



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