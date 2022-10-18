CANLI: Anadolu Efes stüdyo

Sporx Şef Editörü Hakan Celep, Anadolu Efes - Valencia karşılaşması öncesi Anadolu Efes Stüdyo'nun konuğu oluyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Anadolu Efes stüdyo
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18 Ekim 2022 19:13
THY EuroLeague'in 3. haftasındaki Anadolu Efes - Valencia Basket karşılaşması öncesi Sporx Şef Editörü Hakan Celep, Anadolu Efes Stüdyo'da Ezgi Avcı'nın konuğu oluyor.



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