THY EuroLeague'in 3. haftasındaki Anadolu Efes - Valencia Basket karşılaşması öncesi Sporx Şef Editörü Hakan Celep, Anadolu Efes Stüdyo'da Ezgi Avcı'nın konuğu oluyor.
CANLI: Anadolu Efes stüdyo
Sporx Şef Editörü Hakan Celep, Anadolu Efes - Valencia karşılaşması öncesi Anadolu Efes Stüdyo'nun konuğu oluyor.
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18 Ekim 2022 19:13
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- 12:41 Galatasaray'da kaybolan yetenek; Yusuf Demir!
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- 12:17 Ferdi'de kart yok, asist var!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Courtois'dan Altın Top sitemi
Diogo Jota Dünya Kupası'nda yok
Florentino Perez'den Neymar itirafı
Orkun Kökçü'yü transfer etmek için gittiler
Halis Kökçü: "Oğlumla gurur duyuyorum"
Florentino Perez, "Mbappe haberlerinden sıkıldım"
Sarri: "Muhteşem futbola engel oluyorlar"
Benzema: "Ronaldo gittikten sonra farkına vardım"
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