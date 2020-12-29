CANLI: Anadolu Efes - Real Madrid

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da İspanyol ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Real Madrid
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29 Aralık 2020 20:20
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında İstanbul'da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı.

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ANADOLU EFES: 37
REAL MADRID: 31

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 16 karşılaşmada 8'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 9. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde dört maçlık mağlubiyet serisini 16. haftadaki Barcelona galibiyetiyle sonlandıran Anadolu Efes, Real Madrid'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

İspanyol ekibi ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 11 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Eflatun-beyazlılar, averajla Barcelona'nın ardında 3. sırada yer aldı. 



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