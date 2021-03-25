CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2021 20:29
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün  sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başladı.

CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN


THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.