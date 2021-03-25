Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başladı.
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THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başladı.
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THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.