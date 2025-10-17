17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-1DA
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-268'
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-267'
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos

Anadolu Efes, EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor.

calendar 17 Ekim 2025 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Anadolu Efes - Panathinaikos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor. 

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES: 23

PANATHINAIKOS: 30

(2. ÇEYREK)

İlk Çeyrek Sonucu: 21-22

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.