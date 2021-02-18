Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başladı.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde 11 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Olympiakos ise 12. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-79'luk skorla kazanmıştı.
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ANADOLU EFES: 47
OLYMPIAKOS: 37
*3. çeyrek oynanıyor...
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başladı.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde 11 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Olympiakos ise 12. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-79'luk skorla kazanmıştı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN!
ANADOLU EFES: 47
OLYMPIAKOS: 37
*3. çeyrek oynanıyor...