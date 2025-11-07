07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-181'
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
0-054'
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-252'
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında, EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşıyor.

calendar 07 Kasım 2025 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 21:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında, EA7 Emporio Armani Milano ile karşı karşıya geliyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP:

ANADOLU EFES: 48

OLIMPIA MILANO: 51

(3. ÇEYREK)

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

S SPORT PLUS, SPORX KODUYLA 1399 TL!



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
