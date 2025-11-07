CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında, EA7 Emporio Armani Milano ile karşı karşıya geliyor.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
ANADOLU EFES: 48
OLIMPIA MILANO: 51
(3. ÇEYREK)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
S SPORT PLUS, SPORX KODUYLA 1399 TL!
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
ANADOLU EFES: 48
OLIMPIA MILANO: 51
(3. ÇEYREK)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
S SPORT PLUS, SPORX KODUYLA 1399 TL!