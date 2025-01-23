CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Olimpia Milano'yu ağırlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano
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23 Ocak 2025 20:30
Son güncelleme 23 Ocak 2025 21:02
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

ANADOLU EFES: 32

OLIMPIA MILANO: 14

(2. PERİYOT)

1. PERİYOT SONUCU: 24-9

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