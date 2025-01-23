CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 32
OLIMPIA MILANO: 14
(2. PERİYOT)
1. PERİYOT SONUCU: 24-9
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 32
OLIMPIA MILANO: 14
(2. PERİYOT)
1. PERİYOT SONUCU: 24-9
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN.