CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız

Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk ediyor.
Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.
EuroLeague'de oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız ise 11. sırada bulunuyor.
CANLI ANLATIM:
ANADOLU EFES: 48
KIZILYILDIZ: 52
*3. PERİYOT
Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.
EuroLeague'de oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız ise 11. sırada bulunuyor.
CANLI ANLATIM:
ANADOLU EFES: 48
KIZILYILDIZ: 52
*3. PERİYOT