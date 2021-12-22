CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, kendi sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor.

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CANLI: Anadolu Efes - Kızılyıldız
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22 Aralık 2021 21:30
Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk ediyor.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

EuroLeague'de oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız ise 11. sırada bulunuyor.

CANLI ANLATIM:

ANADOLU EFES: 48
KIZILYILDIZ: 52

*3. PERİYOT


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