CANLI: Anadolu Efes - Khimki

Anadolu

Efes

Anadolu

Efes

ANADOLU EFES: 28

KHIMKİ: 26

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşıyor.Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı., 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.