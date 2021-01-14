CANLI: Anadolu Efes - Khimki

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.
ANADOLU EFES: 28
KHIMKİ: 26
*İkinci çeyrek oynanıyor
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.
ANADOLU EFES: 28
KHIMKİ: 26
*İkinci çeyrek oynanıyor
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN