CANLI: Anadolu Efes - Khimki

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. mücadelesine Khimki maçıyla birlikte çıktı.

Haber; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Khimki
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14 Ocak 2021 20:27
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES: 28
KHIMKİ: 26

*İkinci çeyrek oynanıyor

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