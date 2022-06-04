CANLI: Anadolu Efes - Galatasaray Nef

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Anadolu Efes - Galatasaray Nef
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2022 18:55
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşılaşıyor.

1. PERİYOT

ANADOLU EFES: 5
GALATASARAY: 5

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ