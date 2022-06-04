CANLI: Anadolu Efes - Galatasaray Nef

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşılaşıyor.
1. PERİYOT
ANADOLU EFES: 5
GALATASARAY: 5
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Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
1. PERİYOT
ANADOLU EFES: 5
GALATASARAY: 5
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Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
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