CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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13 Haziran 2022 20:26
ING Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

CANLI / 2. PERİYOT

ANADOLU EFES: 32
FENERBAHÇE: 41

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SERİDE İLK 3 MAÇ

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

3 YAPAN KAZANACAK

Sarı-lacivertli takım, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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