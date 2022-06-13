CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

CANLI / 2. PERİYOT

ANADOLU EFES: 32

FENERBAHÇE: 41

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

SERİDE İLK 3 MAÇ

3 YAPAN KAZANACAK

ING Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.Sarı-lacivertli takım, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.