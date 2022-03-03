CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'in 28. haftasında iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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03 Mart 2022 20:29
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

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CANLI SKOR | 3. PERİYOT

ANADOLU EFES: 53
FENERBAHÇE  BEKO: 39

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