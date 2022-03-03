CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.
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CANLI SKOR | 3. PERİYOT
ANADOLU EFES: 53
FENERBAHÇE BEKO: 39
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR | 3. PERİYOT
ANADOLU EFES: 53
FENERBAHÇE BEKO: 39