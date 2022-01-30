CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.
Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de başladı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
DEVRE
ANADOLU EFES: 47
FENERBAHÇE BEKO: 41
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 90-68'lik skorla kazanmıştı.