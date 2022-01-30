CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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30 Ocak 2022 17:57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de başladı.

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CANLI SKOR;

DEVRE

ANADOLU EFES: 47

FENERBAHÇE BEKO: 41

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 90-68'lik skorla kazanmıştı.


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