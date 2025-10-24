CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 45
FENERBAHÇE BEKO: 47
(3. DEVRE)
1. Çeyrek Sonucu: 24-18
2. Çeyrek Sonucu: 43-44
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SPORX KODUYLA S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK 1399 TL!
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 45
FENERBAHÇE BEKO: 47
(3. DEVRE)
1. Çeyrek Sonucu: 24-18
2. Çeyrek Sonucu: 43-44
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SPORX KODUYLA S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK 1399 TL!