CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor.

calendar 24 Ekim 2025 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

 

CANLI SKOR:

 

ANADOLU EFES: 45

FENERBAHÇE BEKO: 47

 

(3. DEVRE)

1. Çeyrek Sonucu: 24-18
2. Çeyrek Sonucu: 43-44

 

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

 SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Karagümrük 10 2 0 8 9 20 6
18 Kayserispor 10 0 5 5 6 21 5
